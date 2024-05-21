Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 55, ситуація в районі Липців контрольована - Генштаб ЗСУ

Станом на 14.00 вівторка кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 55, на харківському напрямку ворог здійснив дві атаки в районі Липців, ситуація контрольована, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби кількість бойових зіткнень на всьому фронті зросла до 55. На харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці. Ситуація тут контрольована. Ворог завдав ракетного удару по Харкову", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

На куп'янському напрямку протягом доби відбулося шість бойових зіткнень. ЗСУ відбили ворожі штурми поблизу Іванівки та Берестового. В районі Синьківки бій триває.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Новоплатонівки, Сергіївки та Макіївки.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Тернів.

На сіверському напрямку окупанти чотири рази намагалися атакувати в районах Білогорівки, Кліщіївки, Виїмки та Роздолівки, вдарили керованою авіабомбою по Спірному.

На краматорському напрямку ворог провів дев'ять атак. Зазначено, що напрямки ударів противника - Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. В районах двох останніх населених пунктів тривають три бойові зіткнення.

"Найбільша частка боїв і надалі припадає на покровський напрямок. Від початку доби противник уже 23 рази намагався прорвати тут наші рубежі оборони. Українські воїни відбивали атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка Перша, Сєверне, Нетайлове, Яснобродівка, Невельське; тривають бойові зіткнення в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського. Ситуація складна, але контрольована", - зазначили в Генштабі.

На курахівському напрямку противник двічі намагався потіснити підрозділи українських захисників, зокрема на напрямку Георгіївки, а також Красногорівки, де бойове зіткнення триває.

На времівському напрямку Сили оборони відбили п'ять безуспішних спроб окупантів просунутися в районі Старомайорського.

На оріхівському напрямку російська авіація завдала удару в районі Новоандріївки.

На придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно атакував позиції ЗСУ поблизу Кринок на лівому березі Дніпра.

Також противник завдав авіаудару по Олександрівці Сумської області, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Червоний Хутір Чернігівської області, Іскрісківщина, Волфине, Павлівка, Тур’я і Степок.