Події

15:47 21.05.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 55, ситуація в районі Липців контрольована - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 55, ситуація в районі Липців контрольована - Генштаб ЗСУ

Станом на 14.00 вівторка кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 55, на харківському напрямку ворог здійснив дві атаки в районі Липців, ситуація контрольована, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби кількість бойових зіткнень на всьому фронті зросла до 55. На харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці. Ситуація тут контрольована. Ворог завдав ракетного удару по Харкову", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

На куп'янському напрямку протягом доби відбулося шість бойових зіткнень. ЗСУ відбили ворожі штурми поблизу Іванівки та Берестового. В районі Синьківки бій триває.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Новоплатонівки, Сергіївки та Макіївки.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Тернів.

На сіверському напрямку окупанти чотири рази намагалися атакувати в районах Білогорівки, Кліщіївки, Виїмки та Роздолівки, вдарили керованою авіабомбою по Спірному.

На краматорському напрямку ворог провів дев'ять атак. Зазначено, що напрямки ударів противника - Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. В районах двох останніх населених пунктів тривають три бойові зіткнення.

"Найбільша частка боїв і надалі припадає на покровський напрямок. Від початку доби противник уже 23 рази намагався прорвати тут наші рубежі оборони. Українські воїни відбивали атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка Перша, Сєверне, Нетайлове, Яснобродівка, Невельське; тривають бойові зіткнення в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського. Ситуація складна, але контрольована", - зазначили в Генштабі.

На курахівському напрямку противник двічі намагався потіснити підрозділи українських захисників, зокрема на напрямку Георгіївки, а також Красногорівки, де бойове зіткнення триває.

На времівському напрямку Сили оборони відбили п'ять безуспішних спроб окупантів просунутися в районі Старомайорського.

На оріхівському напрямку російська авіація завдала удару в районі Новоандріївки.

На придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно атакував позиції ЗСУ поблизу Кринок на лівому березі Дніпра.

Також противник завдав авіаудару по Олександрівці Сумської області, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Червоний Хутір Чернігівської області, Іскрісківщина, Волфине, Павлівка, Тур’я і Степок.

Теги: #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 21.05.2024
Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

07:33 21.05.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів

21:26 20.05.2024
Російська армія продовжує активні дії на куп'янському, курахівському, краматорському та покровському напрямках, активізувалася авіація ворога

Російська армія продовжує активні дії на куп'янському, курахівському, краматорському та покровському напрямках, активізувалася авіація ворога

21:22 20.05.2024
На харківському напрямку за добу відбулося чотири бойові зіткнення, двічі - поблизу Вовчанська, ситуація під контролем

На харківському напрямку за добу відбулося чотири бойові зіткнення, двічі - поблизу Вовчанська, ситуація під контролем

18:14 20.05.2024
Ворог 13 разів обстріляв Чернігівську та Сумську області, завдав шести авіаударів на харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

Ворог 13 разів обстріляв Чернігівську та Сумську області, завдав шести авіаударів на харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

18:00 20.05.2024
Тривають бої біля Стариці та Вовчанська на харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

Тривають бої біля Стариці та Вовчанська на харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

07:59 20.05.2024
Ворог за добу втратив 1400 осіб

Ворог за добу втратив 1400 осіб

07:16 20.05.2024
Ситуація на фронті напружена, але контрольована

Ситуація на фронті напружена, але контрольована

12:32 19.05.2024
Генштаб ЗСУ: на Харківському напрямку противник активних дій не проводив

Генштаб ЗСУ: на Харківському напрямку противник активних дій не проводив

12:25 19.05.2024
Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 110 бойових зіткнень, втрати ворога сягнули близько 1210 осіб, знищено морський тральщик "Ковровець"

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 110 бойових зіткнень, втрати ворога сягнули близько 1210 осіб, знищено морський тральщик "Ковровець"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

Ініціатива щодо посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро - МЗС Німеччини

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ударів уночі та вранці зросла до семи

Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва - ЗМІ

ОСТАННЄ

Ексмера Балаклії, підозрюваного в держзраді, судитимуть заочно - прокуратура

Через обстріл у с. Іванівці поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

Стефанчук обіцяє знайти компроміс щодо внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією

Агресор завдав ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопа - Сумська ОВА

Ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади - Порошенко

У засіданні ВР оголошено перерву - Железняк

Макрон вирушить до Нової Каледонії на тлі заворушень, які там не вщухають

Зеленський запросив президента Анголи Лоренсу взяти участь у Саміті миру, а також відвідати Україну

Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

Лондон передав у дар Україні автомобілі в межах програми Ulez для використання в гуманітарних цілях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА