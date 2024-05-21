Лондон передав у дар Україні автомобілі в межах програми Ulez для використання в гуманітарних цілях

До України прибула колона з 20 автомобілів, переданих Лондоном у межах програми утилізації автомобілів, що не відповідають стандартам викидів (Ulez), повідомляє The Guardian.

"Понад 100 автомобілів було передано в дар Україні в межах програми Ulez із моменту її дозволу з 15 березня, з яких наразі доставлено майже половину", - пише видання у вівторок.

Повідомляється, що британсько-українська організація (BUAID), яка управляє цією схемою спільно з Transport for London (TfL), відправила в Україну ще 13 транспортних засобів для використання в медичних і гуманітарних цілях.

ULEZ (Ultra Low Emission Zone) - це зона наднизького викиду шкідливих речовин, яку було запроваджено в Лондоні у 2020 році. Метою програми є знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу міста, поліпшити якість повітря для жителів і гостей Лондона, а також сприяти переходу на більш екологічний транспорт.

У березні цього року в межах програми почали збирати автомобілі для їх передання в Україну. При цьому транспортні засоби призначені для підтримки гуманітарних і медичних потреб країни.

Мер Лондона Садік Хан розширив зону Ulez у серпні 2023 року, і тепер вона охоплює всю столицю, що робить її найбільшою у світі зоною стягнення плати за забруднення довкілля. Люди, які їздять у цій зоні автомобілем, що не відповідає мінімальним стандартам викидів, мають платити 12,50 фунтів стерлінгів за день.