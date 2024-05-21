Міносвіти розробило рекомендації для вишів і профтехів щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року

Міністерство освіти і науки розробило рекомендації для закладів вищої, передвищої та професійно-технічної освіти щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року.

"Росія й надалі завдає ударів по критичній інфраструктурі нашої країни, що призводить до обмежень у використанні енергоресурсів на всій території України. Це впливає на безпеку всіх учасників освітнього процесу і на заклади освіти. Наша мета — забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти рекомендовано розпочати навчальний 2024/2025 рік у першій половині серпня для всіх здобувачів, окрім першокурсників, а також використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.

Також із середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року рекомендується планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, - продовжити заняття в дистанційному форматі.

Крім того, за необхідності рекомендується продовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року для всіх, крім випускних курсів.

У міністерстві пропонують у тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу здебільшого в аудиторному форматі з урахуванням безпеки та за погодженням з обласними військовими адміністраціями, а в прифронтових і прикордонних областях, де існує ризик обстрілів, освітній процес пропонується здійснювати в укриттях.

Зокрема, рекомендується передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу "Повітряна тривога" або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах і гуртожитках закладів освіти.

Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти рекомендується розпочати навчальний рік раніше за 1 вересня для учнів другого та третього курсів, використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року, а у разі потреби також продовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Також рекомендується організувати навчання в очному форматі за обов'язкової наявності укриттів, а якщо є недостатня кількість місць в укриттях, організувати навчання позмінно.

Зазначається, що, якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендуємо використовувати навчальні майстерні та лабораторії, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.