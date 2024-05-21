Події

03:38 21.05.2024

У Харкові надали допомогу чотирьом постраждалим через атаку безпілотників

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У Харкові надали допомогу чотирьом постраждалим через атаку безпілотників

У Харкові надали допомогу чотирьом постраждалим через атаку БпЛА в ніч на 20 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу трьом постраждалим. У всіх - гостра реакція на стрес. Є загоряння приватних будинків, гаражів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також надано медичну допомогу на місці", - додав Синєгубов.

 

 

Теги: #харків #україна #постраждалі

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