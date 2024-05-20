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21:54 20.05.2024

У постачанні ППО оперативності вільному світові не вистачає

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У постачанні ППО оперативності вільному світові не вистачає

Застосування ворогом керованих авіабомб знову повертає до потреби ППО, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль. Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв", - сказав він.

"Це знову й знову повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки", - зазначив Зеленський.

На жаль, сказав він, "у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші".

 

 

Теги: #звернення #ппо #зеленський

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