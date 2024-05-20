Події

20:49 20.05.2024

У США зараз немає планів відправляти своїх військових інструкторів в Україну - генерал Браун

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У США зараз немає планів відправляти своїх військових інструкторів в Україну - генерал Браун

Сполучені Штати на сьогодні не планують направляти в Україну своїх військових інструкторів, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

Про це він сказав на спільній із міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном ІІІ пресконференції за результатами 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Якщо повернутися до лютого 2022 року, то наші американські військовослужбовці перебували там (в Україні - ІФ-У), працювали і тренуювалися з українцями, а зараз цього немає. І коли я сказав, що з часом ми зможемо це зробити - тобто щойно конфлікт закінчиться ...Тоді, як я підозрюю, ми зможемо повернути туди інструкторів. Але зараз планів щодо відправки американських інструкторів в Україну немає", - сказав Браун.

 

 

Теги: #інструктори #україна #сша #військові #позиція

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