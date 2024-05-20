Унаслідок ворожого артобстрілу в Херсоні загинув один мирний житель, іще один дістав поранення - прокуратура

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу житлових кварталів Херсона загинув один цивільний чоловік, іще один дістав поранення, повідомив Офіс генерального прокурора.

У телеграм-каналі Офісу генпрокурора зазначено, що 20 травня орієнтовно о 10:40 окупанти завдали артилерійського удару по одному з житлових районів міста Херсона. Зафіксовано влучання снарядів по території об'єкта цивільної інфраструктури. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, одного постраждалого шпиталізовано.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).