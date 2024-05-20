До суду скеровано обвинувачення проти ексмера Куп'янська, який здав місто в перші дні повномасштабного вторгнення РФ

Харківська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо міського голови Куп'янська Геннадія Мацегори, підозрюваного в державній зраді (ч. 1 ст. 111 і ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

"У перші дні повномасштабного вторгнення рф на територію України на той момент діючий Купʼянський міський голова добровільно перейшов на бік російських сил. 27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади, запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань рф", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, Мацегора всіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Через його дії територія українського Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

У червні 2022 року він підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області".

Наразі обвинувачений перебуває в розшуку. Встановлено, що він перебуває на території Бєлгородської області РФ. Його судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова. Максимальна санкція статті передбачає довічне ув'язнення.