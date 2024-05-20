Будинок для ВПО відкрито в одному із сіл Великогаївської громади Тернопільщини

Реконструйований будинок для майже 50 внутрішньо переміщених осіб введено в експлуатацію в селі Козівка Великогаївської громади Тернопільської області.

"Проєкт реалізувала Тернопільська обласна організація Українського Червоного Хреста за фінансового сприяння Швейцарського Червоного Хреста спільно з Великогаївською сільською радою", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) у фейсбуці в понеділок.

Зокрема, Тернопільська обласна організація ТЧХУ провела ремонт і утеплила фасад будівлі, побудувала котельню, замінила вікна та двері, облаштувала санвузли та кухні, виготовила нові меблі, закупила побутову техніку та кухонні гарнітури, виконала благоустрій території.

У двоповерховій будівлі - 16 житлових кімнат, у кожній з яких є санвузол, меблі, постіль. Кухні з електроприладами та побутовою технікою розраховані на дві сусідні кімнати. В будинку створено всі умови для проживання людей з інвалідністю.

Як зазначили в ТЧХУ, внутрішньо переміщеним особам для проживання в цьому будинку необхідно подати заяви до місцевого центру надання адміністративних послуг.

Наразі у Великогаївській громаді проживають 350 внутрішньо переміщених осіб.