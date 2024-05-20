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13:29 20.05.2024

Понад 400 тис. українців оновили свої дані в застосунку "Резерв+" - Міноборони

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Понад 400 тис. українців оновили свої дані в застосунку "Резерв+" - Міноборони

Уже понад 415 тис. українців оновили свої дані через мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

"Статистика ваших оновлень: 2944: ТЦК та СП; 3703: ЦНАП; 415 094: "Резерв+". Українці, українки! Ви - найкращі, найсучасніші! Ми зробимо все, щоб відповідати вашим очікуванням - зробити взаємодію з державою сучасною і технологічною", - написала Черногоренко у фейсбуці.

Раніше заступниця міністра також написала, що застосунок "Резерв+" доступний у маркетах 176 країн.

Черногоренко також анонсувала такі функції в "Резерв+": військово-обліковий кабінет із QR-кодом; рекрутинг - можливість подання заявки та перегляду доступних вакансій у ЗСУ.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, який доступний для скачування на смартфонах через App Store і Google Play Market з 18 травня, коли набув чинності оновлений закон про мобілізацію.

Теги: #резерв #застосунок

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