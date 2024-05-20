Окупанти завдали ударів по Миргородському району, інфраструктуру не пошкоджено - обладміністрація

Російські окупанти завдали ударів по Миргородському району Полтавської області, однак пошкоджень цивільної та критичної інфраструктури вдалося уникнути, повідомив голова Полтавської обласної адміністрації Філіп Пронін.

"Вдруге за добу ворог атакував Полтавщину. Вибухи чули в Миргородському районі. За попередньою інформацією, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було", - написав Пронін у телеграмі у понеділок.

Про постраждалих унаслідок удару та інші руйнування не повідомляють.