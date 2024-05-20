Події

10:02 20.05.2024

Окупанти обстріляли прикордонні міста Білопілля, Дружба та 31 село в Чернігівській і Сумській областях, поранено місцевого жителя

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Окупанти обстріляли прикордонні міста Білопілля, Дружба та 31 село в Чернігівській і Сумській областях, поранено місцевого жителя

Мешканець села Олексіївка Сумського району дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляють у зведенні Оперативного командування "Північ" за минулу добу, оприлюдненому у фейсбуці у понеділок уранці.

"Олексіївка - 20 вибухів, імовірно міномет 120 мм. Унаслідок обстрілу дістала поранення одна цивільна особа", - йдеться в повідомленні.

Загалом під обстріл у зоні відповідальності ОК "Північ" потрапили чотири прикордонні села Новгород-Сіверського району Чернігівської області, місто Білопілля та 12 сіл Сумського району, місто Дружба та 11 сіл Шосткинського району, а також по два села Охтирського та Конотопського районів Сумської області.

У Дружбі внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, у селі Юнаківка Сумського району пошкоджено приватне домоволодіння. Про інші руйнування і постраждалих не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - ідеться у зведенні.

Села Красний Хутір Новгород-Сіверського району та Попівку Охтирського району було обстріляно чотири рази, Басівку Сумського району - тричі, низку інших сіл - по два рази. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 і 120 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, СПГ, ФПО-дрони. Загалом за добу зафіксовано 51 обстріл (270 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #обстріли #північ

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