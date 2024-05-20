Голова УІНП: Із декомунізацією ми точно вже на фінальній стадії, але економічний аспект може затримати ці процеси

Фото: Костянтин Поліщук

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що в питанні декомунізації Україна перебуває на фінальній стадії, але економічний аспект може затримати ці процеси.

"Із декомунізацією ми точно вже на фінальній стадії. Залишаються тільки тимчасово окуповані росіянами території. Це що стосується символічного простору. Що стосується роботи зі свідомістю, то багато чого прискорилося. Але є інший аспект, який може затримати ці процеси - економічний. На словах усі розуміють, що це важлива сфера, але витрати на заходи на наступний рік ще менші. Економічна складова гальмує всю цю історію, тому що це складні соціальні трансформації, це дороговартісний процес. З іншого боку, люди готові, вони самі вимагають демонтажу "совєтщини", "імперщини" тощо", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Щодо ідеологічної реінтеграції тимчасово окупованих територій у питанні національної пам'яті, то, за його словами, ще до деокупації має бути ухвалено закон "Про засади перехідного правосуддя", який чітко визначить правила, принципи, порядки.

"Одним із компонентів перехідного правосуддя є право на правду. І Інститут нацпам'яті або інша структура, на яку уряд покладе обов'язки, буде залучений до реалізації перехідного правосуддя, зокрема, на тимчасово окупованих територіях. Бо в нас не вистачить суддів. Не завжди відповідальність має бути кримінальною, десь - адміністративною, репутаційною. Хто був злочинцем і колаборантом, ті понесуть кримінальну відповідальність. А інші люди, які, скажімо так, не скоювали прямо кримінальних злочинів, але, вочевидь, були лояльними, закликали інших не чинити опір окупантам, їх мають усі знати: ким вони були і що вони скоювали", - заявив голова УІНП.

Другим напрямом, на його думку, має стати створення великої інфраструктури реінтеграції тимчасово окупованих територій із фінансами, ресурсами, людьми та програмами.

Відповідаючи на запитання, скільки часу може зайняти процес ідеологічного повернення людей, Дробович наголосив, що це буде довгий процес, і цього не треба боятися.

За його словами, з досвіду європейських країн, наприклад, досвіду об'єднання Німеччини, випливає, що "30 років - це взагалі не термін для таких питань".