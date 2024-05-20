Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, вісім поранених

Фото: Фб Прокудіна

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, 8 осіб поранені, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон", - сказано в його телеграм-каналі.

Унаслідок ворожих обстрілів 8 осіб дістали поранення, зазначив глава ОВА.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку і 21 приватний будинок. Було зафіксовано влучання в об'єкти комунальної та сільськогосподарської інфраструктури. Пошкоджено господарську споруду, гаражі та 3 приватні автомобілі.