Ворог за добу втратив 1400 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1400 окупантів, 14 танків, 35 бронемашин, 50 артсистем, 81 БПЛА, а також 62 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 493690 (+1400) осіб, танків - 7590 (+14) од, бойових броньованих машин - 14665 (+35) од, артилерійських систем - 12737 (+50) од, РСЗВ - 1076 (+2) од, засоби ППО - 807 (+4) од, літаків - 354 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10236 (+81), крилаті ракети - 2205 (+1), кораблі/катери - 27 (+1) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17311 (+60) од, спеціальна техніка - 2079 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.