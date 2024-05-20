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07:30 20.05.2024

Російські війська за добу 378 разів ударили по Запорізькій області, є поранений і руйнування

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Російські війська за добу 378 разів ударили по Запорізькій області, є поранений і руйнування

Російські окупанти за добу 378 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Один чоловік поранений під час ворожої атаки по Пологівському району. За добу окупанти 378 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці. Також ️170 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, ️19 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Левадне, а також ️187 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла, також додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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