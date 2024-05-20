20 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 817 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 817 RUSSIAN AGRESSION

20 травня відзначають Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога, Європейський день моря, Всесвітній день бджіл, Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом, День клінічних випробувань.

В Україні - День банківських працівників, День перекладача жестової мови, у Канаді - День Вікторії, у Франції - Відкритий чемпіонат із тенісу.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія.

День банківських працівників

Заснований за указом президента Леоніда Кучми в березні 2004 року. Цей день є визнанням важливої ролі банківської системи та значного внеску працівників цієї сфери в розвиток економіки держави та забезпечення фінансової стабільності.

День перекладача жестової мови

День перекладача жестової мови в Україні з'явився 2009 року. Тоді IV пленум центрального правління Українського товариства глухих, відгукнувшись на ініціативу Ради перекладачів жестової мови, випустив постанову про заснування професійного свята. Це рішення підтримали також Всесвітня асоціація перекладачів жестової мови та Європейський форум перекладачів жестової мови.

Мета запровадження нової дати - привернути увагу громадськості до проблем осіб із порушенням слуху (повним або частковим), а також зазначити внесок сурдоперекладачів у розвиток спільноти глухих.

Всесвітній день метрології

Створений з метою визнання важливості професії метролога та привернення уваги суспільства до метрології в промисловості, медицині, соціумі та інших сферах.

День обрано в ознаменування підписання 20 травня 1875 року в Парижі, на міжнародній дипломатичній конференції, знаменитої Метричної Конвенції, що стала першою міжурядовою угодою про науково-технічне співробітництво, яка заклала фундамент єдиного міжнародного метрологічного простору. На основі цієї Конвенції було створено міжурядову Міжнародну організацію мір і ваг.

Всесвітній день травматолога

Травматологи відіграють життєво важливу роль у медицині, оскільки вони допомагають людям відновитися після вивихів, переломів, синців та інших травм кісток і суглобів.

Європейський день моря

Заснований Європейською комісією 2008 року і спрямований на привернення уваги до проблем морського забруднення, збереження морських ресурсів і сталого розвитку морського середовища.

Всесвітній день бджіл

Заснований ООН у 2017 році з метою підвищення обізнаності про важливість бджіл та інших запилювачів для нашої екосистеми і продовольчої безпеки.

Датою було обрано 20 травня - в пам'ять про одного з видатних бджолярів, новаторів цього виду діяльності - Антона Янше, якого вважають одним із засновників сучасного бджільництва. Він народився в Словенії 20 травня 1734 року і, зробив бджільництво своєю основною діяльністю, досяг значного успіху, є автором посібника, надрукованого 1771 року німецькою мовою.

Бджоли, метелики та інші запилювачі впливають на всіх нас. Їжа, яку ми їмо, наприклад, фрукти та овочі, безпосередньо залежить від запилювачів. Світ без запилювачів буде позбавлений продовольчого розмаїття - не буде ні чорниці, ні кави, ні шоколаду, ні огірків. Вони не лише допомагають забезпечити велику кількість фруктів, горіхів і насіння, але також і їхню різноманітність і якість, що мають вирішальне значення для харчування людей. Крім виробництва продуктів, запилювачі також роблять безпосередній внесок у створення ліків, біопалива, тканин і будівельних матеріалів.

Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом

Аутоімунний артрит - група захворювань, за яких імунна система організму атакує власні суглоби, чим спричиняє запалення і біль.

День клінічних випробувань

Важлива подія, яка підкреслює значення клінічних випробувань у медичних дослідженнях і розвитку нових методів лікування.

День Вікторії в Канаді

День Вікторії в Канаді встановлений на честь дня народження англійської королеви Вікторії (24 травня 1819 року).

Як національне свято і державний вихідний, День Вікторії почали відзначати в Канаді після смерті Королеви 1901 року, коли парламент Канади ухвалив Акт, що встановлює офіційне свято 24 травня під назвою Victoria Day Holiday. Поправка до резолюції про статус Канади 1952 року встановила святкування Дня Вікторії в понеділок, що передує 25 травня.

Це день, коли віддають данину поваги королеві Вікторії, яка зіграла дуже важливу роль в історії Канади. Показовим свідченням визнання канадцями цієї ролі є те, що ім'ям Вікторії названо багато міст і селищ по всій Канаді, і рідко в якому канадському населеному пункті немає вулиці або проспекту її імені.

Ще цього дня:

1905 - У Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз;

1961 - Засновано Шевченківську премію;

1961 - За створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів - до різних термінів позбавлення волі;

1980 - На референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від'єднання від Канади;

1985 - Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких утримували палестинці;

2005 - Дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі - світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембицького "Подорожні", що отримав "Золоту пальмову гілку";

2009 - У фінальному футбольному матчі Кубка УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграв "Вердер" (Бремен) із рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубка УЄФА;

2019 - Відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського;

2022 - Росія окупувала Маріуполь.

Церковне свято

20 травня православна церква вшановує пам'ять трьох святих мучеників - Фалалея, Олександра та Астерія. Ці християнські святі стали жертвами переслідувань за часів імператора Нумеріана (283-284).

Святі мощі Фалалея зберігаються в храмі святого Агафоника в Константинополі і стали джерелом численних чудес.

Фалалей відомий як лікар, який надавав безоплатну допомогу хворим. Церква прозвала його безсрібником і закликає звертатися до нього в молитвах за зцілення хворих під час таїнства єлеопомазання та освячення води.

Іменини: Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій, Сюзанна.