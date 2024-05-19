Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанська одна людина загинула, троє поранені

Унаслідок обстрілів Вовчанська (Харківська обл.), здійснених ЗС РФ у неділю, загинув мирний житель, є поранені.

"19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік. Також сьогодні через обстріли з боку Росії у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків. У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.