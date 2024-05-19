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19:14 19.05.2024

ЄС уважно стежить за ситуацією навколо приземлення вертольота президента Ірану - Мішель

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ЄС уважно стежить за ситуацією навколо приземлення вертольота президента Ірану - Мішель

Керівництво країн Європейського союзу разом із партнерами уважно стежать за ситуацією навколо приземлення вертольота президента Ірану Ібрагіма Раїсі, повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель.

"Після повідомлень про те, що вертоліт, на борту якого перебували президент Ірану і міністр закордонних справ, був змушений несподівано приземлитися, і їхній стан ще не зрозумілий. Разом із країнами-членами ЄС і партнерами ми уважно стежимо за ситуацією", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, прибуття рятувальників до місця аварії президентського гелікоптера може зайняти деякий час через погодні умови, повідомив в ефірі іранського телебачення міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді.

У вертольоті разом із президентом Ірану перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем.

 

 

 

Теги: #іран #єс #президент

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