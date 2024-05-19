Окупанти обстрілювали Марганецьку та Мирівську громади, а також громади Криворіжжя, є поранена

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Російські окупанти в неділю обстрілювали Марганецьку та Мирівську громади, а також громади Криворіжжя, є поранена, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня російські війська 16 разів атакували Нікопольщину. Двічі вдарили з артилерії, застосували майже півтора десятка дронів-камікадзе. Били по райцентру, Марганецькій і Мирівській громадах", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів промислове підприємство, кілька інфраструктурних об'єктів, житлову п'ятиповерхівку.

Крім того, постраждала 55-річна жінка, якій надали необхідну медичну допомогу, і вона одужуватиме вдома.

"Тероризував агресор й громади Криворіжжя. Вдарив з артилерії по Зеленодольській. Скерував також ракету на район. Уламки впали в одному з населених пунктів. Наслідки уточнюються. Люди цілі", - написав Лисак.

Крім того, голова ОВА додав, що ввечері в неділю внаслідок падіння уламків від збитої в Новомосковському районі ворожої ракети виникла пожежа.

"Вогонь рятувальники вже приборкали. Обійшлося без загиблих і постраждалих", - написав він.