На фронті найскладніша ситуація на сіверському та покровському напрямках - Генштаб

Понад 90 бойових зіткнень відбулося від початку поточної доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 16.00 неділі, опублікованій у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

"Ситуація на фронті залишається складною, водночас контрольованою Силами оборони України", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, найбільше бойових зіткнень було на сіверському і покровському напрямках.

"Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває. Наші воїни наявними засобами подавляють наступальний потенціал противника та подекуди контратакують.... Не спадає натиск загарбників на Покровському напрямку. Ворог 23 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають", - повідомляється у зведенні.

На краматорському напрямку ворог провів 13 атак, одне бойове зіткнення ще триває. На куп'янському напрямку Сили оборони вже відбили п'ять ворожих, ще дві тривають. Кількість бойових дій на курахівському напрямку збільшилася з п'яти до десяти, ще одна триває. На придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно штурмував українські позиції поблизу Кринків, зараз українські військові відбивають п'яту атаку.

"На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:30 повідомлялося про 78 бойових зіткнень на фронті, зокрема 20 на сіверському і 19 на покровському напрямках.