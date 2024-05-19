По Черкаській Лозовій було завдано подвійного удару "Іскандер-М", серед загиблих вагітна жінка

Фото: поліція Харківської області

ЗС РФ обстріляли Черкаську Лозову Малоданилівської громади Харківської області, використовуючи тактику "подвійного удару", повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вид озброєння - "Іскандер-М". Росіяни двічі завдали удару по об'єкту - знову застосовують тактику "подвійних ударів", спрямовану на знищення мирних людей, медиків і рятувальників", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що серед постраждалих співробітники швидкої допомоги (фельдшер і водій).

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, одна із загиблих - жінка на 7-му місяці вагітності.

Як повідомлялося, унаслідок ворожого удару по Черкаській Лозовій 5 людей загинули, 16, зокрема 8-річна дитина, - поранені. 8 поранених у важкому стані.