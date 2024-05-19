Події

14:19 19.05.2024

По Черкаській Лозовій було завдано подвійного удару "Іскандер-М", серед загиблих вагітна жінка

1 хв читати
По Черкаській Лозовій було завдано подвійного удару "Іскандер-М", серед загиблих вагітна жінка
Фото: поліція Харківської області

ЗС РФ обстріляли Черкаську Лозову Малоданилівської громади Харківської області, використовуючи тактику "подвійного удару", повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вид озброєння - "Іскандер-М". Росіяни двічі завдали удару по об'єкту - знову застосовують тактику "подвійних ударів", спрямовану на знищення мирних людей, медиків і рятувальників", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що серед постраждалих співробітники швидкої допомоги (фельдшер і водій).

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, одна із загиблих - жінка на 7-му місяці вагітності.

Як повідомлялося, унаслідок ворожого удару по Черкаській Лозовій 5 людей загинули, 16, зокрема 8-річна дитина, - поранені. 8 поранених у важкому стані.

Теги: #іскандер #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 19.05.2024
Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 16, вісім у важкому стані - поліція

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 16, вісім у важкому стані - поліція

13:24 19.05.2024
Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 15 осіб - Синєгубов

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 15 осіб - Синєгубов

12:54 19.05.2024
Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

11:55 19.05.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, двоє мирних жителів загинули, п'ятеро поранені

Окупанти обстріляли село на Харківщині, двоє мирних жителів загинули, п'ятеро поранені

11:29 19.05.2024
За добу на Харківщині одна загибла та 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині одна загибла та 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

16:19 18.05.2024
У Вовчанській громаді 1 загибла, 5 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - прокуратура

У Вовчанській громаді 1 загибла, 5 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - прокуратура

14:57 18.05.2024
У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

12:02 18.05.2024
Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

08:54 18.05.2024
На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано понад 9 тис. 900 осіб - Синєгубов

На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано понад 9 тис. 900 осіб - Синєгубов

08:43 18.05.2024
На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 16, вісім у важкому стані - поліція

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 15 осіб - Синєгубов

Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 110 бойових зіткнень, втрати ворога сягнули близько 1210 осіб, знищено морський тральщик "Ковровець"

Обмеження електроенергії 19 травня поки що не плануються - Міненерго

ОСТАННЄ

Дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ у РФ - джерело

Зеленський вшанував пам'ять жертв радянських політичних репресій

Життю прем'єра Словаччини нічого не загрожує - віцепрем'єр

На Херсонщині четверо постраждалих після ворожих обстрілів - ОВА

Найближчими днями в Україні тепло, вдень до 21-26°

Генштаб ЗСУ: на Харківському напрямку противник активних дій не проводив

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 110 бойових зіткнень, втрати ворога сягнули близько 1210 осіб, знищено морський тральщик "Ковровець"

Обмеження електроенергії 19 травня поки що не плануються - Міненерго

У Черкаській області вночі збито два ударні безпілотники, без постраждалих і руйнувань - ОВА

Армія РФ прагне захопити Вовчанськ для створення плацдарму з підготовки другого етапу наступу в Харківській області - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА