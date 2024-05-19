Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

Кількість загиблих унаслідок удару, завданого ЗС РФ по Малоданилівській громаді Харківської області, зросла до 5 осіб, повідомив її голова Олександр Гололобов.

Попередньо 5 осіб загинули внаслідок обстрілу громадського об'єкта в одному з населених пунктів нашої громади", - написав Гололобов у телеграм-каналі.

За його словами, всіх постраждалих госпіталізовано. Унаслідок удару є руйнування будинків.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по громаді загинули 4 мирних жителі, ще 8 дістали поранень.