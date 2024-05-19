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12:25 19.05.2024

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 110 бойових зіткнень, втрати ворога сягнули близько 1210 осіб, знищено морський тральщик "Ковровець"

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Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 110 бойових зіткнень, втрати ворога сягнули близько 1210 осіб, знищено морський тральщик "Ковровець"
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу відбулося 110 бойових зіткнень, бойові втрати російських військ, безповоротні та санітарні, становили близько 1210 осіб, передає Генеральний штаб Збройних сил України обстановку в неділю.

"За минулу добу на фронті російсько-української війни відбулося загалом 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів, застосувавши 95 КАБів, і задіяв 58 ударних БпЛА типів "Shahed" і "Ланцет"", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що окупанти здійснили 4164 обстріли позицій Сил оборони і населених пунктів України з артилерійських систем, з них 73 - з реактивних систем залпового вогню.

Зазначено, що за добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, одну станцію РЛС і два зенітні ракетні комплекси ворога.

"Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, становили близько 1210 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 35 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППО, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 82 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки", - інформує Генштаб.

Крім того, Військово-Морські Сили Збройних Сил України знищили морський тральщик "Ковровець".

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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