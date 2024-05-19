Сили ППО за ніч знищили 24 дрони-камікадзе в південних регіонах, 20 із них - в Одеській області

Сили ППО минулої ночі знищили 24 дрони-камікадзе в південних регіонах, 20 із них - в Одеській області, три - в Херсонській і один - у Миколаївській, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"Цієї ночі російська армія атакувала південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 6 годин. Силами протиповітряної оборони Півдня знищено 24, з них 20 у небі над Одеською областю, 3 у Херсонській області та 1 на Миколаївщині", - ідеться в повідомленні Сил оборони півдня в неділю.

"Унаслідок падіння уламків в Одеській області було пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали на подвір'я в житловому кварталі. Без постраждалих", - зазначено в повідомленні.

А недільного ранку ворог запустив в Одеську область розвідувальний дрон "Орлан-10", який було знищено.