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08:56 19.05.2024

Окупанти за добу завдали близько 460 ударів по Запорізькій області, одна людина поранена - голова ОВА

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Окупанти за добу завдали близько 460 ударів по Запорізькій області, одна людина поранена - голова ОВА

Російські окупанти за добу завдали 459 ударів по населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілу одна жінка дістала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"Одна жінка поранена під час ворожої атаки по Василівському району. Протягом доби окупанти 459 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, 243 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

13 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине.

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

"Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла", - додав Федоров.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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