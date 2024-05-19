ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1210 одиниць особового складу ворога, 16 танків, 35 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 47 БПЛА, 1 крилату ракету, 84 од. авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 492290 (+1210) осіб, танків - 7576 (+16) од, бойових броньованих машин - 14630 (+35) од, артилерійських систем - 12687 (+48) од, РСЗВ - 1074 (+3) од, засоби ППО - 803 (+2) од, літаків - 354 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10155 (+47) од, крилаті ракети - 2204 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 17251 (+82) од, спеціальна техніка - 2077 (+2)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

Дані уточнюються.