Румунія шукає трьох зниклих членів екіпажу після того, як судно затонуло в Чорному морі

Румунські рятувальники шукають трьох зниклих членів екіпажу вантажного судна, що затонуло біля берегів Чорного моря, повідомляє в суботу агентство Reuters' з посиланням на військово-морське відомство країни.

За словами чиновників, у суботу вночі надійшло повідомлення про те, що судно Mohammad Z під прапором Танзанії затонуло за 26 морських миль від румунського придунайського селища Сфанту Георге.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено Морський рятувально-координаційний центр (МРКЦ) ВМС, прикордонну поліцію і два комерційні судна, які перебували поблизу від судна.

На борту Mohammad Z перебувало одинадцять членів екіпажу, дев'ять громадян Сирії та двоє єгиптян.

"Вісьмох із них було врятовано комерційним судном Michel, яке перебувало найближче до місця аварії, за координації МСКЦ", - ідеться в заяві військово-морського відомства.

"Наразі тривають пошуки ще трьох зниклих членів екіпажу, всі вони мають сирійське громадянство.

У відомстві заявили, що незрозуміло, чому судно затонуло.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року до Чорного моря почали потрапляти міни, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджують ті, які потрапляють у їхні води.