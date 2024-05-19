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05:25 19.05.2024

Румунія шукає трьох зниклих членів екіпажу після того, як судно затонуло в Чорному морі

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Румунія шукає трьох зниклих членів екіпажу після того, як судно затонуло в Чорному морі

Румунські рятувальники шукають трьох зниклих членів екіпажу вантажного судна, що затонуло біля берегів Чорного моря, повідомляє в суботу агентство Reuters' з посиланням на військово-морське відомство країни.

За словами чиновників, у суботу вночі надійшло повідомлення про те, що судно Mohammad Z під прапором Танзанії затонуло за 26 морських миль від румунського придунайського селища Сфанту Георге.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено Морський рятувально-координаційний центр (МРКЦ) ВМС, прикордонну поліцію і два комерційні судна, які перебували поблизу від судна.

На борту Mohammad Z перебувало одинадцять членів екіпажу, дев'ять громадян Сирії та двоє єгиптян.

"Вісьмох із них було врятовано комерційним судном Michel, яке перебувало найближче до місця аварії, за координації МСКЦ", - ідеться в заяві військово-морського відомства.

"Наразі тривають пошуки ще трьох зниклих членів екіпажу, всі вони мають сирійське громадянство.

У відомстві заявили, що незрозуміло, чому судно затонуло.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року до Чорного моря почали потрапляти міни, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджують ті, які потрапляють у їхні води.

Теги: #румунiя #чорне_море #порятунок

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