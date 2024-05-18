Події

18:51 18.05.2024

У Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона, загинув чоловік, поранено жінку - голова ОВА

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У Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона, загинув чоловік, поранено жінку - голова ОВА

У м. Станіслав Херсонської області військові РФ скинули вибухівку з дрона на двох мешканців, у результаті загинув чоловік, також поранення дістала жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти атакували з безпілотника людей у Станіславі. Від отриманих поранень загинув чоловік 1984 року народження. Мої співчуття родичам і близьким...Також поранення отримала жінка. Зараз медики надають їй необхідну допомогу", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Теги: #постраждалі #херсонська_область

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