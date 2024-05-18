Події

16:19 18.05.2024

У Вовчанській громаді 1 загибла, 5 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - прокуратура

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У Вовчанській громаді 1 загибла, 5 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - прокуратура

ЗС РФ у суботу обстріляли Вовчанськ (Харківська обл.), є загибла і поранені, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Загинула 60-річна жінка. Дістали поранень двоє цивільних чоловіків 55 і 60 років, а також ще дві жительки 68 років", - ідеться в повідомленні.

Крім того, ворожого обстрілу зазнало с. Українське Вовчанської тергромади. Травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

Розпочато досудові розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #постраждалі #харківська_область

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