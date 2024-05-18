Події

14:06 18.05.2024

Кличко відвіз допомогу бійцям під Вовчанськ і Куп'янськ

1 хв читати
Кличко відвіз допомогу бійцям під Вовчанськ і Куп'янськ

Міський голова Києва Віталій Кличко відвідав бійців у Харківському напрямку і доставив їм понад 50 БПЛА Mavic 3 і Mavic 3Т від громади столиці, а також 300 fpv-дронів як благодійну допомогу, повідомляє пресслужба мера.

"92-й бригаді передав закуплені коштом бюджету понад 50 БПЛА, зокрема31 Mavic 3 і 20 Mavic 3T. Також днями бійцям вирушить автомобільна техніка. Загалом 92-й бригаді місто виділило з бюджету 97 млн грн", - розповів Кличко.

Держприкордонслужба отримала 100 fpv-дронів як благодійну допомогу, ще 100 дронів - 116-та окрема механізована бригада і спецпідрозділ ГУР МО "АРТАН".

"Київ продовжить допомагати і підтримувати наших захисників! Слава Україні!" - наголосив мер.

Теги: #допомога #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 16.05.2024
Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди - Кличко

Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди - Кличко

16:29 16.05.2024
"Інтерпайп" Пінчука передав військовим на харківському та донецькому напрямках FPV-дрони та "мавіки"

"Інтерпайп" Пінчука передав військовим на харківському та донецькому напрямках FPV-дрони та "мавіки"

12:50 16.05.2024
Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

12:18 15.05.2024
Парафія св. Миколая в Києві передала благодійну допомогу для потреб сил оборони України

Парафія св. Миколая в Києві передала благодійну допомогу для потреб сил оборони України

04:54 15.05.2024
Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ

Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ

20:49 14.05.2024
Помічник держсекретаря США не виключив призупинення фінансової допомоги Грузії

Помічник держсекретаря США не виключив призупинення фінансової допомоги Грузії

16:27 14.05.2024
Київ передав 50 FPV-дронів для 42 окремої механізованої бригади

Київ передав 50 FPV-дронів для 42 окремої механізованої бригади

17:15 13.05.2024
Кличко терміново передав захисникам Вовчанська 150 fpv-дронів, квадрокоптери та системи РЕБ

Кличко терміново передав захисникам Вовчанська 150 fpv-дронів, квадрокоптери та системи РЕБ

23:03 12.05.2024
Якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прихильників, то він помиляється - Блінкен

Якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прихильників, то він помиляється - Блінкен

19:29 10.05.2024
Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До чотирьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Харкову - ОВА

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 36 артсистем і один літак противника

Засобами ППО збито всі 13 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

ОСТАННЄ

На лінії фронту з початку доби зафіксовано 22 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

МЗС України в річницю депортації кримських татар: нові злочини Кремля стали можливими через безкарність винних у злочинах минулого століття

Зло геноциду пішло проти України, почавши з Криму - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

У неділю в низці областей України очікуються короткочасні дощі та грози

ДБР повідомило про підозру директору ФСБ РФ Бортникову і ще 20 "фсбешним" генералам

До чотирьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Харкову - ОВА

Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

На Київщині за підтримки американського благодійника Хансена заплановано реалізувати низку проєктів із відновлення та підтримки ВПО

США, як і раніше, проти застосування Києвом американської зброї для ударів по території РФ - Білий дім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА