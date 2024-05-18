Кличко відвіз допомогу бійцям під Вовчанськ і Куп'янськ

Міський голова Києва Віталій Кличко відвідав бійців у Харківському напрямку і доставив їм понад 50 БПЛА Mavic 3 і Mavic 3Т від громади столиці, а також 300 fpv-дронів як благодійну допомогу, повідомляє пресслужба мера.

"92-й бригаді передав закуплені коштом бюджету понад 50 БПЛА, зокрема31 Mavic 3 і 20 Mavic 3T. Також днями бійцям вирушить автомобільна техніка. Загалом 92-й бригаді місто виділило з бюджету 97 млн грн", - розповів Кличко.

Держприкордонслужба отримала 100 fpv-дронів як благодійну допомогу, ще 100 дронів - 116-та окрема механізована бригада і спецпідрозділ ГУР МО "АРТАН".

"Київ продовжить допомагати і підтримувати наших захисників! Слава Україні!" - наголосив мер.