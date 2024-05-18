МЗС України в річницю депортації кримських татар: нові злочини Кремля стали можливими через безкарність винних у злочинах минулого століття

Міністерство закордонних справ України у 80-ті роковини депортації кримських татар закликає міжнародне співтовариство посилити консолідований тиск на Росію, щоб примусити її повернутися до основоположних принципів міжнародного права, припинити порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та звільнити всіх політв'язнів.

В оприлюдненій пресслужбою заяві МЗС України нагадало, що 80 років тому тоталітарний радянський режим насильно депортував близько 200 тис. кримських татар із Криму до віддалених районів Центральної Азії та Сибіру. З них близько половини загинули в перші роки депортації.

"Розпад СРСР і здобуття Україною незалежності подарували нову надію кримськотатарському народу, який нарешті зміг повернутися на рідну землю. Проте трагедія повторилася вже за кілька десятиліть, у 2014 році, коли в Крим повернулися російські окупанти. Російська окупаційна влада негайно розгорнула масштабні репресії проти кримських татар. Путінська політика стала фактичним продовженням сталінської, цього разу у вигляді гібридної депортації: створення життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове знищення кримськотатарського народу та примусу кримських татар до виїзду з півострова. Репресії лише поглибилися з початком повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році", - наголосили в МЗС України.

Просто зараз, зазначають у міністерстві, в умовах тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, кримськотатарський народ продовжує зазнавати політичних переслідувань та утисків за національною ознакою. Окупаційна адміністрація півострова протиправно заборонила діяльність представницького органу кримських татар, Меджлісу кримськотатарського народу, масово позбавляє волі кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями та змушує їх залишати рідну землю.

"Вшановуючи пам'ять жертв сталінської депортації, ми засуджуємо загарбницьку політику нинішньої Росії та репресії проти кримськотатарського народу. Нові злочини Кремля стали можливими лише тому, що винних у злочинах минулого століття так і не було притягнуто до відповідальності. Відчуття безкарності спонукало та продовжує спонукати Кремль до повторення найжахливіших звірств. Це замкнене коло можна розірвати лише надавши Україні всю необхідну підтримку для того, щоб здолати російську агресію, звільнити українську землю та притягнути злочинців до відповідальності", - наголошується в заяві.

МЗС України закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, а всі держави, міжнародні організації та суспільства, які цінують людське життя, - вшанувати пам'ять жертв депортації кримських татар і засудити цей жахливий злочин, визнавши його геноцидом кримськотатарського народу.

"Звертаємося до наших міжнародних партнерів із закликом посилити допомогу Україні, сприяти якнайскорішому звільненню від російської окупації Криму, а також інших тимчасово окупованих територій України. Це покладе край російським воєнним злочинам і жахливим репресіям, та стане передумовою повернення кримськотатарського народу і всіх мешканців України до мирного життя на рідній землі. У вільному від російської окупації українському Криму корінний кримськотатарський народ матиме майбутнє, належну безпеку і можливості для розвитку та процвітання", - наголошується в заяві.