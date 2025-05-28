Інтерфакс-Україна
Події
19:24 28.05.2025

У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

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У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив у середу, що РФ розраховує, що всі підтримають проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі.

РосЗМІ також повідомляють, що за заявою Лаврова, делегація РФ на чолі з В. Мединським готова представити Україні меморандум, у якому викладено позицію Москви "з усіх аспектів надійного подолання першопричин української кризи".

У МЗС РФ також додали, що не було домовленостей передавати меморандум американській стороні.

Як нагадав Лавров, "за підтримки США, Саудівської Аравії та Туреччини вдалося створити умови для відновлення прямих російсько-українських переговорів", перший раунд яких відбувся 16 травня у Стамбулі.

Теги: #переговори #мзс_україна #рф

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