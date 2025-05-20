В МЗС України з послом Китаю обговорили ситуацію на ЗАЕС

Питання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, зокрема ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому Енергодарі (Запорізька обл.), обговорили заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко з послом КНР в Україні Ма Шенкунем.

Як повідомляється на сайті МЗС України, українська сторона наголосила на необхідності негайного припинення ядерного шантажу з боку РФ, повернення ЗАЕС під повний суверенний контроль України, а також звільнення працівників станції, які перебувають у російському полоні через свою проукраїнську позицію.

Посол КНР підтвердив непохитну позицію Китаю щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, а також підкреслив, що КНР послідовно виступає за мирне врегулювання та строго дотримується принципів ядерної безпеки. Як постійний член Ради Безпеки ООН, КНР висловив готовність сприяти поглибленню міжнародної координації задля запобігання ядерним інцидентам і збереження глобальної стабільності.

"Сторони погодилися з важливістю активізації міжнародних зусиль, спрямованих на стабілізацію ситуації на ЗАЕС і недопущення подальших ризиків для глобальної ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.