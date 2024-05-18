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11:21 18.05.2024

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

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Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна та її західні союзники мають "однакові цінності", але часто "різні погляди", особливо на те, який вигляд може мати закінчення конфлікту.

"Ми перебуваємо в абсурдній ситуації, коли Захід боїться, що Росія програє війну. І він не хоче, щоб Україна програла її", - заявив Зеленський в інтерв'ю AFP, опублікованому в п'ятницю.

"Кожен хоче знайти якусь модель, що дає змогу швидше закінчити війну", - сказав президент, коли його запитали про можливість сценарію припинення бойових дій, подібного до того, який встановив розділову лінію на Корейському півострові.

Зеленський закликав Китай і країни світу, що розвивається, узяти участь у мирному саміті за участю десятків лідерів, що відбудеться в нейтральній Швейцарії наступного місяця, на який Росію не було запрошено.

За його словами, глобальні гравці, такі як Китай, "мають вплив на Росію. І що більше таких країн буде на нашому боці, на боці закінчення війни, я б сказав, то більше Росії доведеться рухатися і рахуватися".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас", тоді як "Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир", сказав Зеленський.

В інтерв'ю він сказав також, що Україна має тільки "близько 25% того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору ППО.

За словами Зеленського, "щоб мати паритет" з Росією, необхідно "120-130" винищувачів F-16 або інших сучасних літаків.

Він різко критикував обмеження на удари по російській території західною зброєю, хоча Велика Британія і США останніми днями натякнули, що ці заборони можуть бути пом'якшені.

"Вони можуть стріляти з будь-якої зброї по нашій території зі своєї території. Це найбільша перевага, яка є у Росії. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які розташовані на території Росії, західною зброєю", - сказав він.

Теги: #україна #союзники #зеленський

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