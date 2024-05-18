На Київщині за підтримки американського благодійника Хансена заплановано реалізувати низку проєктів із відновлення та підтримки ВПО
На Київщині за підтримки американського благодійника Делла Лоя Хансена заплановано реалізувати низку проєктів із відновлення інфраструктури громад і підтримки ВПО, повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Зокрема, будівництво реабілітаційного центру з повним циклом для пацієнтів. Планується також реалізувати перший в Україні проєкт співпраці приватного благодійного фонду з державною програмою «єВідновлення». До розміру державного сертифікату благодійний фонд Хансена додає кошти, яких не вистачає на повноцінне завершення будівництва, проведення ремонту та облаштування благоустрою. Сума – до 30 тис. дол. Планується реалізувати цей проєкт в населених пунктах Київської області, а саме: Андріївці, Мощуні, Макарові, в перспективі у Бородянці", - цитує Кравченка пресслужба КОВА.
У рамках програми "Фенікс" сімдесят п'ять будинків планується завершити до кінця цього року.
Крім того, зазначив Кравченко, у планах будівництво десяти шкіл на Київщині, а також ще одного містечка для проживання 4 тис. ВПО.
Американський благодійник Делл Лой Хансен також взяв участь у Другому Міжнародному Саміті міст і регіонів. Під час цього заходу підписали угоду між Київською ОДА та паном Хансеном. Метою фонду Місія Хансена в Україні є розмістити понад десять тисяч ВПО та інвестувати в найближчі роки близько 80 мільйонів доларів.
Кравченко нагадав, що меценат уже реалізував низку проєктів в області. Зокрема, придбано понад 250 квартир у багатоквартирних будинках у селі Софіївська Борщагівка. Побудовано першу чергу Чудо містечка в селі Колонщина. Це житло для ВПО похилого віку. Тут уже проживають 105 сімей. Друга черга містечка буде побудована вже незабаром. Крім того, у селі Тарасівка триває будівництво Містечка Гансена. Уже зведено дві черги будинків. У них живуть 229 сімей. Цього тижня заселили ще 24 сім'ї в будинки третьої черги. Тут також стартувало будівництво школи на 700 учнів.