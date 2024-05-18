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09:26 18.05.2024

Мінреінтеграції у 80-ті роковини депортації кримських татар із Криму: Росія є наслідувачем цих злочинних практик

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Мінреінтеграції у 80-ті роковини депортації кримських татар із Криму: Росія є наслідувачем цих злочинних практик

У суботу, 18 травня, 80-ті роковини депортації кримськотатарського народу з Криму.

"Це один із найбільших злочинів комуністичного режиму, коли понад 190 тисяч кримських татар були насильно переселені до віддалених регіонів радянського союзу", - зазначає Мінреінтеграції України.

"Нині росія є наслідувачем цих злочинних практик. Вона продовжує репресивну політику, жертвами якої уже стали тисячі мешканців тимчасово окупованих територій України. У цей день ми згадуємо всіх, хто постраждав від дій злочинних режимів срср та рф. Пам’ять про минуле робить нас стійкішими та зміцнює нашу волю! Віримо в ЗСУ, які наближають день звільнення Криму від окупації. Крим – це Україна!", - наголошується в повідомленні.

Теги: #кримські_татари #депортація #роковини

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