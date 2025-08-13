Правоохоронці інкримінують затриманим у Варшаві українцям агресію та демонстрацію забороненої символіки - МЗС

Фото: Unsplash

Посольство України в Польщі направило офіційні запити до польських компетентних органів щодо 57 громадян України, затриманих після концерту на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня та проти яких розпочато провадження щодо депортації з території країни перебування.

"Посольство в оперативному порядку направило офіційні запити до компетентних органів для зʼясування деталей справи. Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 р.н. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки. Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Польщі", - повідомили журналістам у МЗС України в середу.

Як повідомлялося, Польща розпочала процедуру депортації 63 осіб, які брали участь у заворушеннях та бійках під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, в цій групі 57 українців і шестеро білорусів.

Польські ЗМІ повідомляють, що під час концерту білоруського репера частина глядачів почала перестрибувати через бар'єри, щоб потрапити з трибун на підлогу стадіону. Кілька учасників заворушень влаштували бійки з охороною та стюардами, а також запалювали фаєри. Крім того, на трибунах з’явився заборонений польським законодавством прапор Української повстанської армії.

Всього під час концерту поліція затримала 109 осіб. Як повідомляється, це сталося через низку проступків і правопорушень, таких як зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності співробітників служби безпеки, зберігання і носіння піротехнічних засобів, а також проникнення на територію масового заходу. Поліція оштрафувала 50 осіб на загальну суму 11450 злотих.

Туск, коментуючи інцидент, звинуватив РФ у спробах створити напругу у стосунках між Україною та Польщею.