Інтерфакс-Україна
Події
10:48 02.10.2025

Право на допомогу в 50 тис. грн матимуть особи 18-23 років, які під час депортації були неповнолітніми

1 хв читати
Кабінет міністрів України розширив право на допомогу в 50 тис. грн на молодь віком 18-23 роки, яка під час депортації були неповнолітніми, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Розширюємо підтримку для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації Росією. Тепер право на допомогу у розмірі 50 тис. грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18-23 роки, які під час депортації були неповнолітніми", - написала Свириденко в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду.

Як зазначила прем’єр, це важливий крок для їхньої адаптації та реінтеграції вдома, в Україні.

Теги: #допомога #депортація #неповнолітні

