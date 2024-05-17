Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м

Рятувальники ліквідують пожежу в складському приміщенні, що виникла внаслідок чергового російського удару, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Загальна площа пожежі склала 8000 кв. м", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що під час роботи пожежників неодноразово лунав сигнал "Повітряна тривога", через що особовому складу доводилося відходити на безпечну відстань.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще восьмеро постраждали.

Роботи тривають.