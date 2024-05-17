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15:44 17.05.2024

Зеленський підписав закон, що дозволяє засудженим військову службу в обмін на умовно-дострокове звільнення

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Зеленський підписав закон, що дозволяє засудженим військову службу в обмін на умовно-дострокове звільнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким засуджені можуть бути умовно-достроково звільнені для проходження військової служби за контрактом.

На сайті Верховної Ради зазначено, що законопроєкт №11079-1 повернуто з підписом глави держави 17 травня.

Як повідомлялося, 8 травня Верховна Рада дозволила умовно-дострокове звільнення засуджених осіб для проходження військової служби за контрактом під час мобілізації або дії воєнного стану.

Згідно із законопроєктом №11079-1 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів та інших законів щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні України, захисті її незалежності та територіальної цілісності, за рішенням суду умовно-достроково може бути звільнено осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, для проходження військової служби за контрактом.

Водночас законопроєкт передбачає, що умовно-дострокове звільнення не застосовується до осіб, яких було засуджено за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством.

Відповідно до законопроєкту обов'язковим є надання суду письмової згоди командира військової частини для розгляду питання про умовно-дострокове звільнення засудженого.

Теги: #закон #зеленський

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