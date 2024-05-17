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14:10 17.05.2024

Спільні проєкти Тайваню та Чехії для надання допомоги українцям унікальні - представник уряду Чехії Копечні

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Спільні проєкти Тайваню та Чехії для надання допомоги українцям унікальні - представник уряду Чехії Копечні

Представник уряду Чеської Республіки у справах України Томаш Копечні говорить про "унікальну" участь Тайваню в спільних із Чехією проєктах із надання допомоги українському народу, який страждає від наслідків російського вторгнення.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Копечні, кажучи про участь Тайваню в трьох спільних з урядом Чехії проєктах, сказав: "Участь Тайваню в цих проєктах унікальна. Це була ініціатива Тайваню, коли півтора року тому цей уряд дуже швидко і спонтанно вступив у контакт з урядами Чехії, Литви та Польщі, заявивши, що вони хочуть допомогти Україні. І ми сказали - так, звісно. Ми дуже добре знаємо Україну, і в нас є відповідний досвід. Це унікально, тому що раніше ніколи такі проєкти не були реалізовані. Навіть якщо зараз немає офіційних дипломатичних каналів між Тайбеєм і Києвом, особливо важливо, також і для нас, що Тайвань - це країна, яка допомагає українському народу. І український народ знатиме про це".

За словами співрозмовника агентства, уряди Чехії та Тайваню здійснюють три спільні проєкти у сфері забезпечення українців енергетикою, питною водою та у сфері надання першої медичної допомоги.

"У медичній сфері ми говоримо про постачання систем першої допомоги в лікарні Харківської області. Це кілька повністю модернізованих і обладнаних палат із навченими лікарями у сфері гінекології, інтенсивної допомоги, педіатрії та хірургії. Це було зроблено тому, що лікарні переповнені пацієнтами з бойовими травмами, пораненнями, і більшість лікарів, так само як і наявні потужності, використовуються для них. А зазначені чотири сфери - це первинні потреби мільйонів цивільного населення", - розповів Копечні.

У галузі енергетики Чехія і Тайвань постачають так звані "ко-генератори - обладнання, яке комбінує обігрів та електроенергію". "Це великі коробки з генератором, які комбінують обігрів та енергію в районах із проживанням 15-20 тис людей. Це обладнання - спільне виробництво чеських і тайванських компаній", - деталізував співрозмовник агентства. Загалом, за його словами, в Україну буде поставлено 10 таких приладів.

У сфері водозабезпечення Чехія і Тайвань постачають так звані фабрики води. "Це система в контейнері, яка під'єднана до забрудненого джерела води й очищує воду для населення до рівня питної. Після руйнування дамби в Новій Каховці тільки в Дніпропетровській області понад 1 млн людей відчувають нестачу питної води, а в усій Україні, за оцінками ООН, налічується від 5 до 6 млн людей, які не мають регулярного доступу до питної води. Це реально велика проблема", - констатував він.

За словами Копечні, це обладнання мобільне і його можна легко встановити на місцях. Загалом в Україну буде поставлено 13 одиниць такого обладнання, причому одна одиниця достатня для забезпечення водою близько 10 тис. осіб. "Ми це робимо в координації з місцевою владою", - додав представник уряду Чехії.

Він також уточнив, що проєкти у галузі енергетики та води, які були розпочаті торік, розраховані на один рік і завершуються цього червня, а проєкт у сфері медицини розрахований на три роки.

Копечні також висловив сподівання, що співпраця Чехії та Тайваню "триватиме, і народ Тайваню та його уряд побачать вигоди від такої участі", зокрема в процесі реконструкції та відновлення України. "Така допомога робить Тайвань більш видимим на міжнародній арені. Вони бачать, що Україна - це місце, де відбуваються події, які також можуть визначити і їхню долю. Україна зазнає агресії вже багато років, водночас (з боку Пекіна) є дедалі сильніші заяви про возз'єднання Тайваню з Китаєм. Тайвань - партнер, який піклується про світ, і світ має піклуватися про Тайвань", - наголосив представник уряду Чехії.

Теги: #тайвань #україна #чехія #копечні_томаш

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