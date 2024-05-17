Події

13:44 17.05.2024

Нічні обстріли росіян призвели до тимчасового відключення світла в 7 областях - Міненерго

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Нічні обстріли росіян призвели до тимчасового відключення світла в 7 областях - Міненерго

Через обстріли російських окупантів у ніч на п'ятницю знеструмлювали споживачів у семи областях України, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі, зокрема, пошкоджено енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області, внаслідок чого без світла на кілька годин залишалися майже тисяча споживачів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено електрообладнання в Куп'янську та сел. Борова (Харківська обл.). Там тривають роботи з підключення споживачів.

У Донецькій області минулої доби було знеструмлено 2,3 тис. абонентів у 10 населених пунктах.

Унаслідок артобстрілу з боку російського кордону знеструмлювалися 183 абоненти в трьох населених пунктах Сумської області. До ранку через бойові дії залишаються знеструмленими понад 6 тис. абонентів у 87 населених пунктах.

Крім того, без світла - 48,9 тис. абонентів у 109 населених пунктах Донецької області, 32,8 тис. точок обліку - на Харківщині, у Херсоні - майже 3 тис. точок обліку, а в області - 25,8 тис. точок обліку в 45 населених пунктах. У Чернігівській області без електрики - 1501 абонент у 27 населених пунктах.

Водночас енергетикам за останню добу вдалося відновити електропостачання, зокрема, 2 тис. абонентів у 14 населених пунктах Донецької області та 3,2 тис. сімей на прифронтових територіях Запорізької області.

З технологічних причин на ранок залишаються відключеними понад 1,1 тис. точок обліку в Одеській області.

Як повідомлялося, на ранок п'ятниці, переважно через бойові дії залишалися без світла 427 населених пунктів.

Падіння уламків російського дрона призвело до пошкодження обладнання одного з енергетичних об'єктів на Вінниччині та відключення світла понад 23 тис. абонентів у 4 населених пунктах. Більшість із них за кілька годин були заживлені. У Сумській області з технологічних причин короткостроково вимикали високовольтну повітряну лінію, унаслідок чого знеструмлювали підприємство теплогенерації, побутових споживачів у Сумах, об'єкти залізниці, а в Харкові відключали понад 182 тис. побутових споживачів, метрополітен, тепломережі та очисні споруди.

Теги: #відключення #обстріли

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