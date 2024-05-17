СБУ й ГУР атакували військово-логістичні об'єкти в Севастополі, Туапсе й Новоросійську - джерело

Служба безпеки України (СБУ) і Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували важливі військово-логістичні об'єкти РФ у російських Туапсе, Новоросійську й окупованому Севастополі, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об'єктів, розташованих у Криму й на російському узбережжі Чорного моря... СБУ і ГУР спільно запалили "бавовну" в Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а хлопці Малюка (голова Служби безпеки України Василь Малюк - ІФ-У) - по Туапсинському НПЗ", - розповів співрозмовник агентства в п'ятницю.

За його словами, в результаті в Севастопольській бухті "всю ніч було фаєр-шоу". Джерело також уточнило, що удар по електропідстанції "Севастопольська" призвів до відключень електроенергії.

"У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового термінала й на залізничній станції. Дрони СБУ вже вдруге цього року "відвідали" Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати", - розповів співрозмовник агентства.

Він також наголосив, що ця спецоперація довела, що росіяни нездатні захистити свої основні морські бази в Севастополі й Новоросійську.