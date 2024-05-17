Події

13:14 17.05.2024

СБУ й ГУР атакували військово-логістичні об'єкти в Севастополі, Туапсе й Новоросійську - джерело

1 хв читати

Служба безпеки України (СБУ) і Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували важливі військово-логістичні об'єкти РФ у російських Туапсе, Новоросійську й окупованому Севастополі, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об'єктів, розташованих у Криму й на російському узбережжі Чорного моря... СБУ і ГУР спільно запалили "бавовну" в Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а хлопці Малюка (голова Служби безпеки України Василь Малюк - ІФ-У) - по Туапсинському НПЗ", - розповів співрозмовник агентства в п'ятницю.

За його словами, в результаті в Севастопольській бухті "всю ніч було фаєр-шоу". Джерело також уточнило, що удар по електропідстанції "Севастопольська" призвів до відключень електроенергії.

"У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового термінала й на залізничній станції. Дрони СБУ вже вдруге цього року "відвідали" Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати", - розповів співрозмовник агентства.

Він також наголосив, що ця спецоперація довела, що росіяни нездатні захистити свої основні морські бази в Севастополі й Новоросійську.

Теги: #бавовна #сбу #крим #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 16.05.2024
СБУ затримала коригувальницю ворожого вогню на Житомирщині

СБУ затримала коригувальницю ворожого вогню на Житомирщині

10:35 15.05.2024
СБУ затримала агентів РФ, які коригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці в Покровську

СБУ затримала агентів РФ, які коригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці в Покровську

13:34 14.05.2024
СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

13:46 13.05.2024
СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

09:46 13.05.2024
ГУР ідентифікувало російських льотчиків, які обстрілюють територію України з літаків Ту-95МС і Ту-160

ГУР ідентифікувало російських льотчиків, які обстрілюють територію України з літаків Ту-95МС і Ту-160

13:42 12.05.2024
ГУР МО про нічну атаку дронів на військові об'єкти в РФ: Це закономірний наслідок російського вторгнення

ГУР МО про нічну атаку дронів на військові об'єкти в РФ: Це закономірний наслідок російського вторгнення

13:38 12.05.2024
На Харківщині сили розвідки та оборони застосовують необхідні заходи - ГУР МО

На Харківщині сили розвідки та оборони застосовують необхідні заходи - ГУР МО

11:30 11.05.2024
ГУР МО України ідентифікувало російських військовослужбовців, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

ГУР МО України ідентифікувало російських військовослужбовців, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

11:02 10.05.2024
ГУР МО застерігає перед новим витком ворожих ІПСО

ГУР МО застерігає перед новим витком ворожих ІПСО

09:43 09.05.2024
В окупованому Криму 30 "свідків Єгови" зазнали кримінального переслідування - Кримська правозахисна група

В окупованому Криму 30 "свідків Єгови" зазнали кримінального переслідування - Кримська правозахисна група

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спільні проєкти Тайваню та Чехії для надання допомоги українцям унікальні - представник уряду Чехії Копечні

Ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 км - Сирський

Уперше за два роки війни ЗСУ вистачає артилерійських снарядів - Зеленський

Зеленський: Партнери не підштовхують нас до переговорів з РФ

Зеленський заявив, що використання Україною західної зброї на території РФ стало б захистом, а не наступом

ОСТАННЄ

Спільні проєкти Тайваню та Чехії для надання допомоги українцям унікальні - представник уряду Чехії Копечні

Нічні обстріли росіян призвели до тимчасового відключення світла в 7 областях - Міненерго

Україна націоналізувала два літаки, що належали найбільшому виробнику російської зброї, - СБУ

Затримано власника "Укрдонінвесту" бізнесмена Віталія Кропачова

МВС: Довідка про несудимість не потрібна для оновлення даних у ТЦК

Е-кабінет для військовозобов'язаних має запрацювати з 18 травня - Міноборони України

ДБР затримало прикордонника, який застрелив цивільного, що намагався незаконно перетнути кордон

Ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 км - Сирський

Ситуація у Вовчанську контрольована, тривають заходи з посилення оборонних позицій - Генштаб ЗСУ

Вихідні в Україні будуть теплими, на заході країни та на Лівобережжі короткочасні дощі й грози

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА