Події

12:06 17.05.2024

Ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 км - Сирський

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Ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 км - Сирський

Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, у такий спосіб намагаючись змусити Україну задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

У своєму телеграм-каналі він поінформував, що у зв'язку з ускладненням ситуації на сході України кілька днів поспіль працює в частинах, які ведуть бойові дії в Харківській області.

"Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Із цією метою противник створив і значно посилив оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого ввійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів", - повідомив Сирський.

Також він зазначив, що противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання українських військ, однак йому не вдалося прорвати оборону України, заявив головнокомандувач ЗСУ.

"Утім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої, і ворог до цього готується. За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп і підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків", - наголосив він.

Також Сирський акцентував увагу на тому, що потрібно максимально ефективно використати перевагу українських сил в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ і точним вогнем артилерії.

"Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота. Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони", - заявив він.

Сирський повідомив також, що перевірив усі частини, які готуються до оборони на сумському напрямку. За його словами, "відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань".

Теги: #зона #бойові_дії #сирський

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