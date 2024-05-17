Росіяни не дійшли в Харківській області до основних ліній оборони - Зеленський

Росіяни в процесі атаки в Харківській області не дійшли до основних ліній оборони, сказав журналістам президент України Володимир Зеленський.

"Перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де в них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", - сказав президент.

За його словами, "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там кажуть. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".

"Вони приблизно там зараз і перебувають. Це перша лінія - лінія, побудована на війні, під постійним вогнем, нашими військовими. Першу і другу лінію будують військові, третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша - не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів!" - сказав Зеленський.