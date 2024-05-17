До запорізької акваторії р. Дніпро повернувся червонокнижний вид риби родини осетрових

У запорізьку акваторію р. Дніпро повернувся червонокнижний вид риби сімейства осетрових - осетер російський. Осетрові мешкали тут до будівництва Каховської ГЕС у 50-х роках минулого століття. Повернення в акваторію осетра засвідчив Запорізький природоохоронний патруль, який днями затримав браконьєра, що незаконно рибалив біля Дніпрогесу. Під час нерестової заборони порушник виловив не лише судаків, лящів і сазанів, а й два екземпляри червонокнижного осетра російського.

Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" фахівці відомства, осетрові мешкали в запорізькій акваторії Дніпра до спорудження в 50-х роках минулого століття греблі Каховської ГЕС, розташованої нижче по Дніпру. Риба заходила сюди на нерест із Чорного моря і була звичайним уловом для місцевих рибалок. Після руйнування Каховської ГЕС російськими військами шлях для міграції осетрових у запорізьку акваторію знову відкрито.

При цьому фахівці Запорізького рибоохоронного патруля припускають, що особини осетрів, виловлені браконьєром, потрапили до Дніпра з Херсонського осетрового заводу, затопленого внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Чи вдасться осетровим розмножитися й оселитися в акваторії від Херсона до Запоріжжя, покаже час - говорять фахівці. В умовах війни повноцінне проведення іхтіологічних досліджень неможливе. При цьому вони зазначають, що склад рибного поголів'я в Дніпрі змінюється. Через зміну гідрорежиму річки, прискорення її течії збільшується кількість аборигенних для Дніпра риб, таких як лящ і сазан, і зменшується кількість т.зв. інвазивної риби, такої, як сріблястий карась.