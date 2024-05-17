Зеленський обговорив із президентом Ліберії підготовку до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм.

"Поінформував про наслідки збройної агресії Росії проти України та, зокрема, її вплив на продовольчу безпеку в Африці. Подякував за принципову позицію Республіки Ліберія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. У цьому контексті обговорили підготовку до Глобального саміту миру", - написав глава держави у своєму телеграм-каналі в четвер увечері.