На фронті за добу сталося 114 бойових зіткнень, ворог втратив 160 осіб л/с на харківському напрямку

З початку доби сталося 114 бойових зіткнень, п'ять із них тривають. На харківському напрямку окупанти втратили 160 осіб особового складу та 21 од. озброєння та техніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому о 23:00 четверга.

"З початку доби сталося 114 бойових зіткнень, п'ять з яких ще тривають. На сьогоднішній день з початку поточної доби втрати противника на Харківському напрямку склали 160 окупантів із особового складу та 21 одиниця озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Харківському напрямку трапилося 10 бойових зіткнень. Українські військові відбили вісім атак у районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку Шебекіно-Вовчанська. Ситуація у самому Вовчанську контрольована.

У Генштабі зазначили, що окупанти із застосуванням семи ракет завдали чотирьох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій українських військ.

На Куп'янському напрямі Сили оборони успішно відбили шість атак противника. В окремих районах українські війська проводять заходи щодо покращення тактичного становища.

"Ще одне бойове зіткнення продовжується на напрямі Крохмальне-Берестове. Ситуація контролюється", - уточнили у зведенні.

На лиманському напрямку противник вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника. Триває бій у напрямку Берестово-Вийомка. У ході оборонних дій втрати позицій не допущені, контрольована ситуація.

На Краматорському напрямі відбито 13 спроб прорвати оборону українських військ.

"Дві атаки ворога наші захисники відбивають на напрямках Бахмут-Кліщіївка, Опитуване – Андріївка. Ситуація контролюється", - наголосили у генштабі.

На Покровському напрямку відбулося 35 атак супротивника. На окремих ділянках під час боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування.

"Бойові дії продовжуються в районі населеного пункту Новоолександрівка", - додали у відомстві.

На Курахівському напрямку противник зробив 12 спроб прорвати оборону українських військ. Під час боїв втрати позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник зробив дев'ять безуспішних спроб покращити своє тактичне становище у районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контролюється.

На Наддніпрянському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак противника на напрямі Олешківські Піски-Кринки. У ході боїв противник успіху у відсутності, втрат позицій недопущено.