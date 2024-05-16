Завдяки Силам оборони сьогодні вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська, однак загрози все ще є - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки діям Сил оборони впродовж останньої доби вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська, який обстрілює армія РФ, однак, за його словами, загрози все ще є.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є", - повідомив у вечірньому відеозверненні президент.

Як Зеленський наголосив, контрударні дії української армії будуть продовжені, зокрема й в інших районах прикордоння Харківщини.

"Наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше", - заявив він.

За словами Зеленського, "Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно порожніми словами про мир, але ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів і ударів при цьому - вирішальний".